Амосов и Джексон показали равный вес перед боем на Bellator 301, Шаблий тяжелее Фрейре

В Чикаго (США) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Bellator 301. В главном событии спортивного мероприятия встретятся украинский чемпион лиги в полусреднем весе (до 77 кг) Ярослав Амосов и ямайский боец Джейсон Джексон. Оба бойца показали на весах 76,92 кг.

Также поединок на турнире проведут россиянин Александр Шаблий и представитель Бразилии Патрики Фрейре. Спортсмены сразятся в рамках полуфинала Гран-при в лёгком весе.

По итогам взвешивания Шаблий оказался немного тяжелее: 70,31 кг против 70,03 кг у соперника.

Ранее Амосов рассказал, что не ощущает давления из-за статуса непобеждённого бойца. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 27 побед и ни одного поражения.