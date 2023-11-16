Амосов и Джексон показали равный вес перед боем на Bellator 301, Шаблий тяжелее Фрейре
В Чикаго (США) состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Bellator 301. В главном событии спортивного мероприятия встретятся украинский чемпион лиги в полусреднем весе (до 77 кг) Ярослав Амосов и ямайский боец Джейсон Джексон. Оба бойца показали на весах 76,92 кг.
Также поединок на турнире проведут россиянин Александр Шаблий и представитель Бразилии Патрики Фрейре. Спортсмены сразятся в рамках полуфинала Гран-при в лёгком весе.
По итогам взвешивания Шаблий оказался немного тяжелее: 70,31 кг против 70,03 кг у соперника.
Ранее Амосов рассказал, что не ощущает давления из-за статуса непобеждённого бойца. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 27 побед и ни одного поражения.
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