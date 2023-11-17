Фьюри: я уже лишил одного украинца всех поясов и ты, сосиска, следующий

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри высказался в адрес украинца Александра Усика, припомнив свою победу над другим украинцем Владимиром Кличко. Напомним, бой Фьюри и Усика был назначен на 17 февраля 2024 года.

«Приглашаю вас разделить ринг с будущим абсолютным чемпионом в тяжёлом весе — со мной. Слушайте все, его нокаутируют, а вы двое [Александр Красюк и Эгис Климас] будете работать на меня, таская сумки. Так что помните, что я сказал на этой сцене.

Я уже лишил одного украинца всех поясов, и я избавлю этого идиота от всех поясов, которые я ему отдал, включая журнал Ring, который я уступил в прошлом годы, чтобы отыграть его трижды, колбаса.

Ты знаешь, что произойдёт, тебя разобтют на куски. Ты сражаешься с лучшим британским тяжеловесов, когда либо выходившим на ринг. Ты победил всех остальных, но не победишь Тайсона Фьюри, сосиска», — приводит слова Фьюри с пресс-конференции Sport Bible.