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Биспинг рассказал о совете, который он дал Аспиналлу перед боем с Павловичем

Биспинг рассказал о совете, который он дал Аспиналлу перед боем с Павловичем
Том Аспиналл
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Биспинг рассказал о совете, который дал британцу Тому Аспиналлу перед боем с россиянином Сергеем Павловичем.

«Дал ли я какой-то совет Тому перед боем? Я сказал: «Слушай, октагон очень большой. Старайся пользоваться пространством и просто будь собой. Тебе не нужен мой совет. Просто иди и сделай то, чем ты занимаешься всю жизнь. Верь в себя, в свои тренировки, в работу, которую ты проделал. Верь в себя, и всё будет хорошо», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем бою Аспиналл встречался с Павловичем. Поединок проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

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