Результаты турнира RCC Hard 4

В Екатеринбурге завершился бойцовский турнир RCC Hard 4. В главном событии вечера Валерий Мясников нокаутировал в первом раунде (удар по корпусу) Дауда «Стхански» Кельбиханова.

В соглавном событии турнира зрители увидели поединок чемпиона Top Dog Олега Фомичева. Ему противостоял Герман Скобенко, имеющий опыт боёв в профессиональном боксе. Фомичев доминировал на протяжении всех трёх раундов, сумев посечь соперника. Бой прошёл всю дистанцию, Олег Фомичев одержал победу единогласным решением судей.

Яркой победой отметился непобеждённый кулачник Амир-Арслан Ахмедов, сразившийся с Азаматом Мусиным. Первый раунд получился не самым зрелищным, бойцы много двигались и финтили. Но в самой концовке Ахмедов пробил двойку из апперкота и прямого, уронив соперника. Мусин не сумел продолжить поединок, а Ахмедов одержал пятую победу в кулачке.

Настоящую рубку на RCC Hard 4 устроили Данила Чижов и Владимир Чехонадских. Не стеснялись бойцы идти в размены на протяжении всех трёх раундов. Во втором отрезке Чижов оказался в нокдауне, но сумел продолжить бой и перевернуть его ход. Чижов был очень активен в третьем раунде и, несмотря на нокдаун, забрал победу раздельным решением судей.

Досрочные победы на свой счёт записали Николай Белозерцев и Дмитрий Савин. Николай на протяжении двух раундов перебивал Дени Чекуева и заставил капитулировать соперника, а Савин дважды по ходу первого раунда мощным левым прямым срубил Максима Викторова и одержал победу. Оба поединка прошли в рамках Гран-при средневесов организации. Кроме того, в рамках Гран-при побед добились Вячеслав Бабкин, Артур Свиридов и Марат Исаев.