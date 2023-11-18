Глава RCC объяснил, почему у Штыркова есть шанс совершить апсет в бою с Минеевым

Глава промоушена RCC Николай Клименко оценил шансы российского бойца MMA Ивана Штыркова в предстоящем кикбоксёрском поединке с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Объективно, нужно согласиться, что Владимир — базовый кикбоксёр, все заслуги он получил там. Мы понимаем, что он является фаворитом. Но учитывая то, что Иван — профессиональный атлет, у него было больше времени на подготовку, и он сильно мотивирован после крайнего поражения, я чувствую, как он заряжен. Если посмотрим на его бой с Романкевичем, то увидим, что есть шансы сделать апсет», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.