RCC хочет организовать бой Штыркова и Гришина. Решение примут на следующей неделе

Глава RCC Николай Клименко высказался об организации поединка Ивана Штыркова и Максима Гришина на RCC 17.

«По бою против Гришина надо спросить у Ивана. Я не увидел никаких серьёзных травм у Штыркова, поэтому думаю, что можно подраться и закатить яркий бой. Но повторюсь, что нужно спрашивать у Ивана», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Отметим, что официального анонса этого противостояния не было. Однако точно известно, что Максим Гришин будет выступать на декабрьском турнире лиги, а кроме Штыркова, лига рассматривает ещё несколько соперников.

Будет ли Иван Штырков выступать в декабре после боя против Владимира Минеева, станет известно на следующей неделе.