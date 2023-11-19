Стал известен следующий соперник Нассурдина Имавова в UFC

Известный дагестанский средневес UFC Нассурдин Имавов, выступающий под флагом Франции, проведёт свой следующий поединок с представителем Грузии Романом Долидзе. Об этом в своих соцсетях информирует инсайдер Марсель Дорф.

По сведениям источника, Имавов и Долидзе столкнутся в очном противостоянии 3 февраля 2024 года. Они возглавят турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США).

Профессиональный рекорд 28-летнего Нассурдина Имавова в смешанных единоборствах составляет 12-4. Последний раз он выходил в октагон в июне 2023 года на UFC 289. Тогда дагестанец подрался с Крисом Кёртисом. Их бой был признан несостоявшимся после того, как они столкнулись головами.

35-летний Долидзе имеет 12 побед и два поражения в MMA. Свой последний поединок грузинский спортсмен провёл в марте этого года на турнире UFC 286. Тогда Роман единогласным решением судей проиграл итальянскому бойцу Марвину Веттори.