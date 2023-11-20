Экс-чемпион Bellator готов заменить дисквалифицированного Усмана Нурмагомедова в Гран-при

Бывший чемпион Bellator Эй-Джей Макки хочет стать участником финала Гран-при Bellator в лёгкой весовой категории. Американский боец готов заменить в турнирной сетке действующего чемпиона организации россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Я хочу принять участие в этом турнире. Это не обычный титул чемпиона мира. На нем восемь имён, включая моё, и любой, кому нужен этот пояс, должен пройти меня. Очевидно, что Усман выбыл, и я хочу участвовать в этом турнире. Пояс Гран-при – это то, что мне нужно», – приводит слова Макки MMAJunkie.

Ранее стало известно о том, что Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест после полуфинального поединка Гран-при с Брентом Примусом. Атлетическая Комиссия штата Калифорния (CSAC) дисквалифицировала россиянина на шесть месяцев, а результат его встречи с британцем был признан несостоявшимся.

Напомним, 18 ноября на турнире Bellator 301 завершился второй полуфинал Гран-при легковесов. В рамках него российский боец Александр Шаблий единогласным решением судей одолел Патрики Фрейре из Бразилии.