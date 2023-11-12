Брата Хабиба поймали на допинге? Усман может остаться без чемпионского пояса

11 ноября издание BJPenn сообщило очень неожиданную новость. По его информации, Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест и отстранен на шесть месяцев. Более того, если верить источнику, российского чемпиона лишат его пояса, а результат последнего поединка с Брентом Примусом, проходившего в рамках Гран-при, уже аннулирован. Теперь американец должен стать финалистом. Также Усман заплатит штраф в размере $ 50 тысяч.

Затем появилось ещё больше информации. По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния (SCAC) Энди Фостера в интервью журналисту Ариэлю Хельвани, у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещенного вещества, однако он не подал заявку на разрешение его употребления. Ситуация выглядит очень странно, потому что не совсем понятно, как именно можно было позабыть о такой важной процедуре.

Реакция Примуса не заставила себя долго ждать. Он практически моментально решил высказаться о сложившейся ситуации. Видимо, американец очень рад возможности вернуться в чемпионскую гонку и сражение за главный приз Гран-при: «Сегодня Энди Фостер сообщил мне, что мой соперник по Bellator 300 Усман Нурмагомедов сдал положительный тест на запрещенное вещество, и бой теперь признан несостоявшимся. Я хотел бы поблагодарить CSAC и Bellator за совместную работу по продвижению чистого спорта. Я усердно тренируюсь в зале и буду готов вернуться в Гран-при».

И всё-таки стоит дождаться официального анонса от Bellator. Если ситуация действительно приобретает серьёзный характер, то можно ждать очень жёстких санкций со стороны организации. А ещё повисает очень большой вопрос о будущем россиянина. Особенно на фоне слухов о скорой продаже лиги. Но пока ситуации не выглядит критичной, срок дисквалификации не особенно длительный, да и штраф выглядит очень символическим. Возможно, Bellator не рискнёт полностью разрывать отношения с командой Хабиба, прибегая к крайним мерам.