Энтони Джошуа жёстко ответил Уайлдеру, раскритиковавшему его выступления

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа отреагировал на слова соседа по дивизиону американца Деонтея Уайлдера.

Ранее Уайлдер заявил, что сомневается в характере Джошуа, а также добавил, что «он не родился чемпионом, а его сделали им».

«Кто он, чёрт возьми, такой? Он боксёр, а не психолог. У парня 50 боёв, и он подрался с Джейсоном Гаверном в своём 30-м поединке, тогда как я встретился с ним в 12-м.

Мы отличаемся, и у меня есть характер. Если его команда ищет слабые места, тогда им нужно смотреть сюда, потому что я силён», — приводит слова Джошуа The Sun.

Напомним, Джошуа и Уайлдер выступят в одном вечере бокса, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии. Соперником Джошуа станет швед Отто Валлин, Уайлдер сразится с новозеландцем Джозефом Паркером.