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Менеджер Ломаченко назвал цель украинца после поражения от Хейни

Менеджер Ломаченко назвал цель украинца после поражения от Хейни
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Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 KO), высказался о карьерных целях своего подопечного.

«Мы ожидаем, что он вернётся в следующем году. После так называемого поражения он сказал, что не хочет ничего делать до конца года. Он спокойно относится к паузе и занимается своими делами дома. В следующем году мы вернёмся и изучим варианты. Мы не согласимся на любой бой, он хочет драться за титул в лёгком весе», — сказа Климас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе (до 61,2 кг) американцу Девину Хейни (30-0, 15 KO), что вызвало споры. В команде украинца заявили о желании провести реванш, но Хейни ушёл из дивизиона.

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