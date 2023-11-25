Мурзаканов не сможет принять участие в бою против Раунтри 2 декабря из-за болезни

Непобеждённый российский боец UFC Азамат Мурзаканов не примет участия на турнире UFC Fight Night в Орландо (США) по причине того, что заболел пневмонией, сообщает телеграм-канал «Вестник ММА» со ссылкой на главу промоушена Дану Уайта.

Напомним, на этом турнире россиянин должен был сразиться с американцем Халилом Раунтри. Сообщается, что его заменит Энтони Смит. При этом бой Мурзаканова с Раунтри сдвинут на неделю вперёд и состоится 10 декабря на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Свой последний поединок Мурзаканов провёл в апреле на турнире UFC on ESPN 44. Его соперником был Джастин Джейкоби из США. Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Во время боя Мурзаканов сломал себе руку. Россиянин одержал свою третью победу в UFC и 13-ю в карьере. Азамат не потерпел ни одного поражения.