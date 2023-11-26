Юбэнк: мне нравится в UFC всё, кроме гонораров, Дана Уайт монополизировал MMA

Известный британский боксёр Крис Юбэнк-младший считает, что бойцы престижнейшего MMA-промоушена UFC не получают достойные гонорары.

«UFC захватывает. Мне нравится всё в UFC, за исключением того, что Дана всё монополизировал, парням платят намного меньше того, что мы зарабатываем в боксе. Как по мне, это единственный недостаток.

В UFC есть парень, который монополизировал мир MMA. Если ты не принимаешь то, что тебе даёт Дана, то прощаешься и находишь другое место. Нганну является прекрасным примером. В боксе промоутеры есть по всему миру, организации… Все они борются за бойцов, предлагая им выплату. Конкуренция такова, что бойцам будут платить, тогда как Дане не нужно с кем-то конкурировать, он заплатит вам столько, сколько захочет. С точки зрения бизнеса он добился успеха», — сказал Юбэнк в подкасте The MMA Hour.

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