Дэвид Бенавидес назвал соперника, с которым он хочет провести следующий бой

Обладатель временного титула по версии WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес хочет получить бой с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом. Об этом Бенавидес заявил после победы над Деметриусом Андраде.

«Думаю, что я только что подтвердил, что являюсь доминирующим боксёром. И я думаю, что это было просто напоминание, чтобы все знали, кто настоящий чемпион во втором среднем весе. Все хотят видеть меня против Канело, и мы тоже этого хотим. Я самый молодой чемпион мира во втором среднем весе. Я двукратный чемпион мира. Просто дайте мне бой, который мы все хотим увидеть. Кто хочет увидеть бой Давида Бенавидеса против Канело? Давайте сделаем это! Я хочу драться с Канело, потому что хочу, чтобы он знал, что я лучше него. Я хочу, чтобы он это знал», – сказал Бенавидес в послематчевом интервью.

Напомним, в ночь на 26 ноября в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном бою сошлись Дэвид Бенавидес и Деметриус Андраде. На кону в их противостоянии стоял временный титул чемпиона WBC во втором среднем весе. Поединок продлился шесть раундов и завершился победой Бенавидеса техническим нокаутом.