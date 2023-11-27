Тактаров не сможет принять участия в бою с Монсоном в декабре из-за съёмок

Российский ветеран ММА Олег Тактаров рассказал, что его второй бой с Джеффом Монсоном не состоится в декабре из-за съёмок.

«Это не состоится в декабре. У меня плотный график съёмок, просто не получается. К этому бою и подготовиться нужно хорошо. Не раньше февраля», — приводит слова Тактарова ТАСС.

В их первом бою, который проходил в конце августа по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании того поединка оба спортсмена заявили о желании провести второй бой и выявить лучшего в рамках противостояния по правилам смешанных единоборств.

Монсон в ММА провёл 89 боёв, 61 из которых завершился его победой. Также он потерпел 26 поражений, и ещё два поединка с его участием завершились вничью. На счету Тактарова в смешанных единоборствах 17 побед, пять поражений и две ничьих.