Пимблетт: хочу выглядеть как Энтони Петтис после поединка с Фергюсоном

Звёздный британский легковес Пэдди Пимблетт рассказал, как пройдёт его поединок с Тони Фергюсоном.

«Я хочу войны, хочу выглядеть как Энтони Петтис после поединка с ним – я хочу выглядеть хуже, чем Энтони Петтис, после того, как подерусь с ним. Я хочу зарубиться, ребята. Я выйду и устрою месиво», – сказал Пимблетт в интервью Energized Show.

В своём последнем бою Тони Фергюсон уступил Бобби Грину удушающим приёмом. Это поражение стало для него шестым подряд. Всего в активе Фергюсона 25 побед и девять поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

Пимблетт в последнем бою одержал победу единогласным судейским решением ещё над одним представителем США, Джаредом Гордоном. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 23 боя, одержав в них 20 побед (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения.