Царукян: я увлёкся UFC благодаря Хабибу Нурмагомедову

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал, что его вдохновляли выступления Хабиба Нурмагомедова.

«Это был Хабиб Нурмагомедов. Я увлёкся UFC благодаря ему. Я смотрел видео его боёв и захотел стать бойцом. Всё это время он был для меня образцом для подражания. Хабиб – символ надежды для таких людей, как я», – приводит слова Царукяна Middle Easy.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.

В общей сложности Царукян в смешанных единоборствах провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент Арману 27 лет.