«Набросился бы, избил и удосрочил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком

Британский обозреватель Гарет Дэвис обратился к культовому британскому чемпиону-супертяжу Ленноксу Льюису, который на сегодня является последним абсолютным чемпионом в истории дивизиона.

Дэвис спросил у Льюиса, как бы тот выстроил тактически свой поединок против Усика (21-0, 14 КО). И как это лучше всего сделать Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Я спросил у Леннокса: «Как ты бы боксировал с Усиком?» А он ответил: «Ты шутишь? Я бы набросился на него, избил бы и удосрочил». Именно это он и хочет увидеть от Тайсона. Он верит, что именно так должен действовать с Усиком Фьюри. То есть он должен боксировать против него агрессивно».

Дэвис полагает, что именно «в этом вся фишка. Не работать вторым номером. Быть агрессором. Навязывать силовой бой. Против Усика в хэвивейте нужно действовать более агрессивно. А ещё необходимо внимательно следить за углами атак, которые он создаёт. С помощью которых он контратакует».