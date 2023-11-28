Бой Алексея Егорова и Джо Джонса возглавит матчевую встречу Россия — США

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Бывший обладатель пояса WBA Gold в первом тяжёлом весе россиянин Алексей Егоров (12-1, КО 8) 16 декабря в Москве встретится с американцем Джо Джонсом (14-9, КО 10). Этот поединок в тяжёлом весе возглавит матчевую встречу «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

Соревнования пройдут в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», организованного промоутерской компанией «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Егоров в ноябре 2022 года боксировал за полноценный пояс WBA в первом тяжёлом весе, но, к сожалению, уступил французу Арсену Гуламиряну. Ту неудачу Егоров уже успел «закрыть» быстрой победой над соотечественником Владимиром Жигайловым.

В своём последнем поединке Джонс в октябре единогласным решением судей выиграл у Вернона Веббера. Джонс впервые будет боксировать за пределами США.

Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты.

Полностью состав участников матчевой встречи Россия — США выглядит следующим образом:

До 60 кг: Всеволод Шумков (Россия) – Абель Мендоза (США);

До 72 кг: Юрий Осипов (Россия) – Никита Абабий (США);

До 75 кг: Павел Сосулин (Россия) – Кваме Риттер (США);

До 80 кг: Бешто Шавлаев (Россия) – Рональд Эллис (США);

Свыше 90,7 кг: Алексей Егоров (Россия) – Джо Джонс (США).

Также 16 декабря пройдут два 10-раундовых поединка. Бывший обладатель пояса WBC Youth Константин Пономарёв (35-2, КО 14) возвращается на ринг после двухлетнего простоя и оспорит пояс чемпиона России во втором среднем весе с Орханом Гаджиевым (14-2-2, КО 11). Откроется международный вечер бокса в Москве противостоянием Мухаммада Шехова (13-0-1, КО 4) из Узбекистана и Леонардо Карилльо (17-0-1, КО 8) из Колумбии