Прогрейс назвал фаворита в бою Ломаченко — Камбосос

Чемпион мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) американец Риджис Прогрейс дал комментарий по поводу предстоящего поединка между австралийцем Джорджем Камбососом-младшим и экс-обладателем трёх титулов украинцем Василием Ломаченко.

«Я думаю, Лома. Лома побьёт его. Я думаю, стилистически он должен быть способен побить его легко. Камбосос — это хороший боец, но Лома сейчас… Я всё ещё отдаю победу Ломаченко. Они говорят про возраст и подобные вещи, но для меня Лома выглядел хорошо против Девина.

Выиграл тогда он или нет — я реально не могу сказать. Сначала я думал, что Лома сделал достаточно для победы. Люди называли это ограблением. Я смотрел этот бой в клубе, в Новом Орлеане, и все в клубе кричали: «Девин проиграл! Бокс куплен!», и подобные вещи. Но они не знают бокс. Если ты действительно пересмотришь бой… Я считаю, Девин был чемпионом. Сделал ли Лома достаточно, чтобы забрать чемпионство? Наверное, нет. Если бы Лома и Девин дрались без поясов, если бы Девин не был бы чемпионом, тогда, может быть, можно было дать преимущество Ломаченко. Но Девин был чемпионом. Лома не отнял чемпионство. Ты просто не можешь отдать это ему. Но что касается поединка Ломаченко и Камбососа — я прямо сейчас даю преимущество Ломаченко», — сказал Прогрейс.