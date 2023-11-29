Михаил Рагозин поделился ожиданиями от реванша Шлеменко — Илич

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин прокомментировал предстоящий реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«Вообще я не очень верю в прогнозы, но все же думаю, что преимущество будет на стороне Александра Шлеменко, он будет замотивирован, чтобы взять реванш за досадное поражение в первом бою. Думаю он все сделает грамотно, выиграет этот бой, скорее всего решением судей.

Предстоящий бой, в психологическом плане, будет сложнее для Шлеменко, так как возможно давление от первого поражения, плюс большая ответственность перед зрителями, потому что все будут ждать от него победы. У Илича не будет такой ответственности, потому что он и так уже совершил апсет в первом поединке, он просто приедет заработать хороший чек и подраться в свое удовольствие», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.