Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Михаил Рагозин поделился ожиданиями от реванша Шлеменко — Илич

Михаил Рагозин поделился ожиданиями от реванша Шлеменко — Илич
Аудио-версия:
Комментарии

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин прокомментировал предстоящий реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«Вообще я не очень верю в прогнозы, но все же думаю, что преимущество будет на стороне Александра Шлеменко, он будет замотивирован, чтобы взять реванш за досадное поражение в первом бою. Думаю он все сделает грамотно, выиграет этот бой, скорее всего решением судей.

Предстоящий бой, в психологическом плане, будет сложнее для Шлеменко, так как возможно давление от первого поражения, плюс большая ответственность перед зрителями, потому что все будут ждать от него победы. У Илича не будет такой ответственности, потому что он и так уже совершил апсет в первом поединке, он просто приедет заработать хороший чек и подраться в свое удовольствие», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android