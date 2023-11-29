Тренер Сен-Пьера сравнил Махачева и Нурмагомедова

Фирас Захаби, тренер легендарного бойца Жоржа Сен-Пьера, объяснил, почему российский боец Хабиб Нурмагомедов сильнее, чем его соотечественник Ислам Махачев.

«Хабиб не волновался, что его могут ударить. Вот почему я думаю, что он лучше Махачева. Его подбородок был невероятным. А ещё Хабиб никогда не показывал, что устал, в то время как Махачев в пятом раунде боя с Волкановски явно устал и лежал на земле. Я думаю, что Хабиб — боец более высокого уровня, чем Махачев.

Ударка у Махачева нравится мне больше, чем у Хабиба. Но Хабиб — такой жёсткий панчер, с таким мощным подбородком, с таким классным джебом, хоть и не поставленным технически. Хабиб буквально переезжал соперников», — сказал Захаби в интервью Tristar Gym.