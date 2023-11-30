Президент UFC: команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США

Президент UFC Дана Уайт сравнил молодёжь в России и США.

«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых придурков. Они все ведут себя как женщины. Они именно такие. Если вы сравните ее с молодежью других стран, вы уже увидите разницу. Посмотрите на кадры, приезжающие из России… Они как будто совсем другими родились, по-другому воспитаны… У них совсем другой менталитет. Наши мужчины с каждым днём становятся женственнее», — приводит слова Уайта Fight Digitale в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым. За время карьеры в смешанных единоборствах он провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед.