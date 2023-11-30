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Уайлдер и Алтидор сделали инвестиции в команду по парусному спорту

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе c 2015 по 2020 год Деонтей Уайлдер стал частью инвестиционной группы, которая приобрела команду США по парусному спорту в серии SailGP, сообщает Reuters.

В неё вошли также экс-футболист сборной США Жози Алтидор, игроки НФЛ Деандре Хопкинс и Малик Джексон и другие представители индустрии спорта, технологий и развлечений.

Главными в проекте считаются технологический инвестор и инженер-основатель Uber Райан Маккиллен, его жена Маргарет Маккиллен и двукратный чемпион мира по парусному спорту Майк Бакли.

Финансовые условия сделки, которая, по заявлению SailGP, станет крупнейшим приобретением команды в истории серии, не разглашаются.

Рулевым на яхте американской команды стал семикратный чемпион мира по парусному спорту Тэйлор Кэнфилд.

Лига SailGP, в которой национальные команды соревнуются на идентичных высокопроизводительных катамаранах F50 на скорости до 100 км/ч, была запущена в 2019 году.