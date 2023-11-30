Дариуш рассказал, что отличает Царукяна от любого из топ-10 легковесов UFC

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), ирано-американский боец ММА Бенеил Дариуш высказался о своём предстоящем поединке с представителем России Арманом Царукяном, занимающим восьмую позиции в рейтинге.

«Он отличный боец. Думаю, он голоден. Возможно, он сейчас самый голодный парень в топ-10. Так что встреча с кем-то подобным меня мотивирует. Кроме того, его набор навыков в таком юном возрасте невероятен. Могу сказать, что для меня это отличная возможность», — приводит слова Дариуша MMA News со ссылкой на интервью для UFC.

Напомним, поединок Царукяна и Дариуша возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52, который состоится в ночь со 2 на 3 декабря мск в Остине (США).