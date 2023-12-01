«Он ни за что не вызовет меня на бой». Грин — о Пимблетте

Американский боец смешанных единоборств Бобби Грин высказался в адрес бойца UFC Пэдди Пимблетта, которому в скором времени предстоит поединок с Тони Фергюсоном.

«Он ни за что не вызовет меня на бой. Пэдди знает, что это плохой бой для него. Он этого не хочет. Он просто говорит об этом.

Сперва разберись с Тони (Фергюсоном), и после этого мы поговорим. Но Пэдди этого не хочет. Для него это был бы плохой бой.

Я чувствую, что Тони, вероятно, сумеет добиться чего-то ближе ко второму-третьему раунду, лишь тогда он набирает хороший темп. Он наносит действительно сильные и хорошие удары, так что, если Пэдди не уложит его на землю и попытается показать джиу-джитсу, я вижу, что Тони его достанет. Тони тоже здорово бьёт», – приводит слова Грина BJ Penn.