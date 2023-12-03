Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джэлин Тёрнер отправил Бобби Грина в нокаут в первом раунде

В ночь с 2 на 3 декабря в Остине (штат Техас, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. В соглавном событии американец Джалин Тёрнер встретился со своим соотечественником Бобби Грином в лёгкой весовой категории.

Поединок завершился победой Тёрнера нокаутом в первом раунде. После сегодняшней победы в активе Тёрнера теперь 19 выигранных поединков в профессиональной карьере. Американец потерпел также восемь поражений.

У Бообби Грина — 31 победа и 15 поражений. До сегодняшнего поединка он шёл на серии из двух побед.

Напомним, в главном событии российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян (20-3) сразится с четвёртым номером рейтинга американцем Бенеилом Дариушем (22-5-1).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.