Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джэлин Тёрнер отправил Бобби Грина в нокаут в первом раунде

Джэлин Тёрнер отправил Бобби Грина в нокаут в первом раунде
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 2 на 3 декабря в Остине (штат Техас, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. В соглавном событии американец Джалин Тёрнер встретился со своим соотечественником Бобби Грином в лёгкой весовой категории.

Поединок завершился победой Тёрнера нокаутом в первом раунде. После сегодняшней победы в активе Тёрнера теперь 19 выигранных поединков в профессиональной карьере. Американец потерпел также восемь поражений.

У Бообби Грина — 31 победа и 15 поражений. До сегодняшнего поединка он шёл на серии из двух побед.

Напомним, в главном событии российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян (20-3) сразится с четвёртым номером рейтинга американцем Бенеилом Дариушем (22-5-1).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.

UFC 2023. UFC on ESPN 52, Остин, США
Джалин Тёрнер (W) - Бобби Грин
03 декабря 2023, воскресенье. 05:15 МСК
Джалин Тёрнер
Окончено
KO
Бобби Грин
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android