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В ночь с 2 на 3 декабря состоялся турнир UFC Fight Night 233. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Все результаты турнира UFC Fight Night 233

Арман Царукян победил Бенеила Дариуша нокаутом (Раунд 1, 1:04)

Джалин Тёрнер победил Бобби Грина нокаутом (Раунд 1, 2:49)

Дейвисон Фигерейду победил Роба Фонта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Шон Брэди победил Келвина Гастелума болевым приёмом на руку (kimura) – (Раунд 3, 1:43)

Жоахим Силва победил Клэя Гуиду единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Дастин Штольцфус победил Пунаэле Сориано удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 4:10)

Миша Тейт победила Джулию Авилу удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 1:15)

Коди Брандейдж победил Закари Риза нокаутом (Раунд 1, 1:49)

Драккар Клозе победил Джо Солецки нокаутом (Раунд 1, 1:41)

Родолфо Беллато победил Игоря Потерю техническим нокаутом (Раунд 2, 4:17)

Джаред Гуден победил Веллингтона Турмана удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 2, 1:11)

Вероника Харди победила Джейми-Лин Хорт раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)