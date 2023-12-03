Царукян влетел в титульную гонку! За 64 секунды отправил Дариуша в глухой нокаут

В ночь на 3 декабря в Остине (США) прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233. Главным событием вечера стал поединок топовых легковесов Бенеила Дариуша и Армана Царукяна.

Дариуш занимал перед боем четвёртую строчку в рейтинге лёгкого дивизиона и шёл после поражения нокаутом от Чарльза Оливейры. До этого Бенеил выдал серию из восьми побед подряд и всерьёз претендовал на титульный шанс, но поражение от экс-чемпиона значительно ослабило его позиции. Бой с Царукяном был для ассирийца возможностью снова о себе заявить и дать всем понять, что списывать его ещё рано.

В свою очередь, для Армана это была первая реальная возможность приблизиться к вожделённому реваншу с Исламом Махачевым. Царукян в двух последних боях одерживал уверенные победы. Сначала убрал Дамира Исмагулова, выиграв единогласным решением, а затем нокаутировал бразильца Жоакима Силву. Арман располагался на восьмой строчке в рейтинге и потенциальная победа над Бенеилом Дариушем могла стать отличной ступенью к титульному или хотя бы претендентскому поединку. Правда стоит отметить, что настораживали события вокруг Царукяна в преддверии турнира. За несколько дней до ивента он успел сцепиться с Бобби Грином, который бился в одном карде с ним, так что были вопросы относительно того, действительно ли Арман сосредоточен на предстоящем поединке.

Дариуш с первых секунд начал работать киками из стойки левши, и поджимать Царукяна. Ахалкалакец спокойно реагировал, не паниковал и искал свою дистанцию. Его не смутило, что Бенеил был агрессивнее, он просто выжидал свой момент. В итоге всё закончилось очень быстро. Дариуш перекрывался от боковых, Арман резко перешёл в клинч и нанёс ударом коленом, который зашёл по касательной, но следом прилетел страшный правый боковой, который отправил Бенеила в глубокий нокаут.

Права на видео принадлежат промоушену UFC.

Потрясение было настолько тяжёлым, что Дариуш даже не нашёл в себе сил выйти на объявление результата. Арман, в свою очередь, влетает в топ-5 рейтинга и теперь находится в шаге от титульного шанса. Для Царукяна наступает самое интересное время — впереди бои с главными топами дивизиона.