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Майк Перри отправил Эдди Альвареса в нокаут во втором раунде поединка на титул BKFC

Майк Перри отправил Эдди Альвареса в нокаут во втором раунде поединка на титул BKFC
Mike Perry
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32-летний американский боец смешанных единоборств Майк Перри, ранее выступавший в UFC провёл титульный поединок в промушене кулачных боёв BKFC, в котором одержал победу над бывшем чемпионом Bellator и UFC Эдди Альваресом.

Их бой был остановлен в начале третьей минуты в второго раунда по решению секундантов Альвареса. Победа в BKFC стала для Альвареса пятой подряд, в лиге у него нет ни одного поражения. Отметим, что Майк Перри превосходил своего оппонента в габбаритах.

На счету Перри 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он потерпел восемь поражений, все — в промоушене UFC. Эдди Альварес завоевал титул UFC в бое против Рафаэля дус Анжуса, но уже при первой защите уступил пояс ирланцу Конору Макгрегору.

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