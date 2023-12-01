Перри заявил, что будет использовать тактику Макгрегора в бою с Альваресом в BKFC

Боец смешанных единоборств Майк Перри, которому предстоит провести бой против бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Эдди Альвареса на турнире BKFC, заявил, что собирается использовать против своего оппонента стратегию, аналогичную той, что использовал Конор Макгрегор.

«Бой с ним — большой плюс, потому что он был чемпионом в трёх разных организациях, но мне кажется, что он для меня неряшливый, потому что Конор Макгрегор уже побеждал его. Мне просто нужно это повторить — я должен сделать с ним то же самое. Я собираюсь сделать с ним то же самое. Я собираюсь оказать на него давление, избить его лицо и повалить с ног. Не знаю, сколько раз он собирается вставать — посмотрим.

Факты остаются фактами. Я гораздо более сильный панчер, чем он. Я гораздо более таранный, чем он. У него не так много технических навыков, которые он мог бы использовать, чтобы добиться успеха в этом бою. Он может пытаться бегать, может пытаться прятаться и сохранять свою защиту, заставив бить его по твёрдым местам тела, например, по лбу или локтям, но дело в том, что я не собираюсь останавливаться в его избиении. Если это те места, которые он мне даст, то я пробью их. Я сломаю и разберу Эдди Альвареса», — сказал Перри в интервью MMA Fighting.