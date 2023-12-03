Фигейреду — о поединке с О'Мэлли: я финиширую этого парня

Бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории бразилец Дейвисон Фигейреду поделился мыслями о возможном поединке с обладателем титула UFC в легчайшем дивизионе Шоном О'Мэлли.

«Чувствую, что готов сразиться за титул с кем угодно. Я заслужил это. В легчайшем дивизионе много потрясающих бойцов, с которыми мы могли бы подраться. Я доказал это в поединке с таким серьёзным соперником, как Роб Фонт. Так что, если они захотят дать мне бой за пояс, я его приму. Шон О’Мэлли – потрясающий боец и отличный ударник, но я тренируюсь с Генри Сехудо и верю в свою команду. Доверяю тем стратегиям и планам, которые они разрабатывают. Знаете, я парень из джиу-джитсу, грэпплер. Мне просто нравится драться в стойке, поэтому я не так часто использую навыки грэпплинга. Но чувствую, что, если встречусь с Шоном О’Мэлли и переведу его в партер, то затем финиширую этого парня», – сказал Фигейреду на пресс-конференции UFC.

Напомним, 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США) Дейвисон Фигейреду единогласным решением судей победил Роба Фонта. Этот бой стал для бразильца дебютным в легчайшем весе.