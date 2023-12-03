Леннокс Льюис сообщил о кончине матери

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис сообщил о кончине своей матери, ушедшей из жизни в возрасте 85 лет.

«Я заходил в социальные сети намного чаще, чтобы выразить соболезнования друзьям, потерявших членов семьи и близких. Я также потерял некоторых, кто был мне очень дорог, и это были огромные потери.

Сегодня утром я потерял маму, и это неописуемая боль, из-за которой с трудом держишься на ногах, хотя меня утешает, что теперь она больше не страдает. Большую часть своей жизни я делал всё, чтобы отблагодарить её за всё, что она дала мне, и сделать её жизнь максимально комфортной.

И я благодарен, что бог позволил мне это сделать. Мы никогда не знаем, сколько времени проведём с нашими мамами и родными, и я благодарен за время, любовь и уроки, которые она давала мне на протяжении всей жизни», — написал Льюис в социальных сетях.