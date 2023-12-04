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Арман Царукян опубликовал первый пост после победы в бою с Дариушем, Ян отреагировал

Арман Царукян опубликовал первый пост после победы в бою с Дариушем, Ян отреагировал
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян разместил первый пост у себя в соцсетях с момента победы в поединке с американцем Бенеилом Дариушем. Напомним, бойцы сразились в ночь с 2 на 3 декабря мск на турнире UFC on ESPN 52. Бой завершился победой Царукяна нокаутом в первом раунде.

«Спасибо всем за поддержку», — написал Царукян.

«Арман, поздравляю», — написал в комментариях известный российский боец ММА Пётр Ян.

В общей сложности на счету Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения. Арман идёт на серии из трёх побед.

Тяжеловес не смог повалить Петра Яна:

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