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Руководитель команды «Рать» прокомментировал поединок Исмаилов — Копылов

Руководитель команды «Рать» прокомментировал поединок Исмаилов — Копылов
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Руководитель команды «Рать» Александр Скаредин высказался о предстоящем противостоянии бойца UFC Романа Копылова и Магомеда Исмаилова. Спортсмены сразятся на турнире ACB JJ в Санкт-Петербурге 17 декабря.

«Роман хочет быть активным, но в UFC в ближайшее время не могли предложить поединок. И нам оставалось только ждать. Но тут возникла отличная идея такой схватки с Магомедом Исмаиловым, и в UFC дали своё согласие на такое противостояние. Для Копылова встреча с таким соперником, как Исмаилов, является отличной возможностью для развития. Во-первых, это возможность медийно поработать на российскую аудиторию. Согласитесь, Исмаилов – очень известный боец. Во-вторых, Магомед базовый борец, и в схватке с ним мы поймём, на каком уровне находится борьба у Копылова и куда нам развиваться», — сказал Скаредин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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