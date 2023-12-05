Магомед Исмаилов обратился к Роману Копылову по поводу их поединка

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес своего будущего соперника, бойца UFC Романа Копылова. Ранее стало известно, что спортсмены проведут схватку по правилам бразильского джиу-джитсу. Противостояние состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге на турнире ACBJJ 15.

«Роман, бороться хочешь, что ли? Ладно тогда, чур, ты первый проходишь в ноги», — написал Исмаилов.

В общей сложности Исмаилов провёл в ММА 22 боя, в которых одержал 18 побед, потерпел три поражения, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья. На счету Копылова в смешанных единоборствах 12 побед при двух поражениях.

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