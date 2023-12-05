Обновлённый рейтинг UFC: Арман Царукян поднялся на четвёртое место

Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, армянский боец Арман Царукян после победы на Бенеилом Дариушем поднялся на четвёртую строчку лёгкого дивизиона, который возглавляет Ислам Махачев.

В рейтинге легчайшего дивизиона определили место Дейвисона Фигейреду, поднявшегося в весе. Он сразу получил восьмое место после победы над Робом Фонтом.

Рейтинг вне зависимости от весовых категорий остался без изменений, его возглавляет Ислам Махачев.

Напомним, в ночь с 2 на 3 декабря проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233, бой Царукян — Дариуш возглавил кард турнира, в соглавном поединке вечера Джалин Тёрнер победил нокаутом Бобби Грина.