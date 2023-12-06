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Царукян: вероятность, что Оливейра проиграет Махачеву — 99%

Царукян: вероятность, что Оливейра проиграет Махачеву — 99%
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Армянский боец Армян Царукян, выступающий в лёгком дивизионе промоушена UFC, после победы над Бенеилом Дариушем обратился к Чарльзу Оливейре с предложением определить, кто из них является главным претендентом на титульный бой против Ислама Махачева. Царукян также отметил, что в случае боя, Оливейра вероятнее всего проиграет действующему обладателю титула.

«Если Оливейра думает, что он претендент №1 и титульный бой у него уже есть, то давайте мы подерёмся и выясним, кто №1. Если он выиграет, то сможет побороться за титул, а если выиграю я, то пойду я.

Он отказался от участия в последнем бою, победил Бенеила Дариуша и проиграл Исламу, так что вероятность 99%, что он вновь проиграет Исламу. Если они хотят этот бой, то пожалуйста, но если они хотят увидеть новое поколения, нового бойца, то должны пригласить меня на этот бой, и я покажу миру, кто лучший в нашем дивизионе», — сказал Царукян в интервью MMA Fighting.

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