Царукян: вероятность, что Оливейра проиграет Махачеву — 99%

Армянский боец Армян Царукян, выступающий в лёгком дивизионе промоушена UFC, после победы над Бенеилом Дариушем обратился к Чарльзу Оливейре с предложением определить, кто из них является главным претендентом на титульный бой против Ислама Махачева. Царукян также отметил, что в случае боя, Оливейра вероятнее всего проиграет действующему обладателю титула.

«Если Оливейра думает, что он претендент №1 и титульный бой у него уже есть, то давайте мы подерёмся и выясним, кто №1. Если он выиграет, то сможет побороться за титул, а если выиграю я, то пойду я.

Он отказался от участия в последнем бою, победил Бенеила Дариуша и проиграл Исламу, так что вероятность 99%, что он вновь проиграет Исламу. Если они хотят этот бой, то пожалуйста, но если они хотят увидеть новое поколения, нового бойца, то должны пригласить меня на этот бой, и я покажу миру, кто лучший в нашем дивизионе», — сказал Царукян в интервью MMA Fighting.