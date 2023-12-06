Царукян обозначил позицию по возможному бою с Порье

Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян заявил, что ему неинтересен поединок с американцем Дастином Порье.

«Гэтжи, Порье – они стремятся найти кого-то для боя из первой пятёрки. Они никогда не дерутся с парнями из топ-10 или топ-15. Понимаете? Честно говоря, я не хочу драться с Порье, потому что он проиграл последний бой. Драться с ним не имеет смысла. Если я его побью, многие просто скажут: «О, он только что проиграл последний бой».

Порье – легенда. Я уважаю его. Он жёсткий боец, который завоёвывал временный титул. Он победил многих крепких соперников, и он очень хороший боец. Смотреть его поединки всегда интересно. Но драться с ним просто нет смысла», — сказал Царукян на каналеMMAFightingonSBN в YouTube.