Вартанян предположил, когда UFC организует титульный бой между Махачевым и Царукяном

Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказал мнение, что ни один спортсмен, выступающий в лёгком весе UFC, кроме чемпиона этого дивизиона, Ислама Махачева, не сможет составить конкуренцию Арману Царукяну. Как считает Вартанян, спортсмены могут сразиться друг с другом после того, как проведут по одному бою.

«Ислам Махачев – чемпион, это самый сильный боец. Тут не реванш играет ключевую роль, а то, что это номер один. Арман хочет стать номером один. Если бы сейчас Ислам ушёл, то этот реванш был бы неинтересен для Армана. Ему был бы интересен бой за пояс. На данный момент, кроме Ислама, никто не может составить конкуренцию Арману. Я не вижу никого.

Второй бой с Гамротом? Ну, без проблем. Но это будет уже другой бой. Я думаю, Арман никуда не спешит и спокойно может подраться с тем же Гэтжи. И уже после Гэтжи будет чемпионское противостояние, чтобы все точки над «i» были расставлены. А так Арман и сейчас может выступить с Исламом», – сказал Вартанян на канале «Вестник ММА» в YouTube.