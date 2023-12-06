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Полиция раскрыла причину нападения Джамала Хилла на своего брата

Полиция раскрыла причину нападения Джамала Хилла на своего брата
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Появились новые подробности относительно ареста бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамахала Хилла. Ранее Хиллу было предъявлено обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами (в домашнем насилии) за предполагаемое нападение на своего брата, Джеймса Энтони Хилла-младшего.

Как информирует MMA Junkie, ссылаясь на данные полицейского отчёта, предполагаемая ссора возникла из-за спора о том, следует ли платить жене Хилла-младшего $ 300 за уборку дома Джамала. В результате спор вылился в выяснение отношений между братьями. Сообщается, что Джамал начал упрекать Джеймса в том, что тот не отправил поздравительное сообщение своей дочери на День благодарения и «проявляет неуважение к женщинам». По словам пострадавшего, боец UFC дважды ударил его по лицу, а также толкнул невестку. Кроме того, он заявил, что оба удара сбили его с ног, а второй оставил его «ошеломлённым». Брат Хилла также утверждал, что изначально не хотел обращаться в полицию, чтобы не разрушать карьеру Джамала.

В деле также фигурирует неназванный свидетель, который подтвердил слова Хилла-младшего.

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