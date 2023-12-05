Джамал Хилл — о своём аресте за нападение на брата: мне посоветовали не говорить об этом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался о рассмотрении своего дела в суде. Ранее Хиллу было предъявлено обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами (в домашнем насилии) за предполагаемое нападение на своего брата, Джеймса Энтони Хилла-младшего.

«В настоящий момент проходит рассмотрение дела. Мне посоветовали не говорить об этом. Да я и сам знаю, что не стоит об этом говорить», — сказал Хилл на своём канале в YouTube.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Джамал провёл 14 поединков, в которых одержал 12 побед (семь нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один поединок с его участием завершился вничью.

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