Арман Царукян назвал двух бойцов, поединок с которыми может принести ему титульник

Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян высказался о желании получить титульный поединок. По мнению Царукяна, такой бой он может получить в случае победы над американцем Джастином Гэтжи или бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я хочу драться за титул. Мне нужен кто-то, после поединка с которым у меня будет титульник. Например, Гэтжи или Оливейра. Если Оливейра думает, что он претендент номер один, давайте сразимся и выясним, кто первый номер», — сказал Царукян на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В общей сложности на счету Царукяна теперь 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения. Арман идёт на серии из трёх побед.