Арман Царукян сделал заявление по поводу российского и армянского флага

Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян высказался о своём происхождении.

«Я люблю Россию. Мне нравится там жить, всю свою жизнь я проживаю там. Но я говорю всем, что я российский боец, который представляет Армению. Меня мотивирует, когда я вижу армян на трибунах, флаги Армении и России. В подобные моменты я знаю, что в этот вечер меня никому не победить. Я одержу победу или умру», — сказал Царукян на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В активе Царукяна 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Царукян назвал двух бойцов, поединок с которыми может принести ему титульник в UFC.