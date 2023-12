Волкановски: Топурия думает, что он мужчина. Преподам ему урок

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг), австралиец Александр Волкановски высказался о непобеждённом испанском бойце грузинского происхождения Илии Топурии, поединок с которым он проведёт 18 февраля на турнире UFC 298.

«Он думает, что он мужчина. Забавно. Самое прекрасное, что я могу преподать парнишке урок. Я готов немного усмирить его. Люди должны увидеть, как его усмирят. Следующие несколько месяцев я буду играть роль учителя», — сказал Волкановски на канале Who The Fook Are These Guys? в YouTube.

На счету Волкановски в ММА 29 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел три поражения. Топурия в общей сложности провёл 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед (четыре победы были добыты нокаутом).