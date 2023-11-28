Махачев — лучший, Павлович в топ-10. Итоги зрительского рейтинга P4P UFC

Неделю назад на «Чемпионате» впервые вышел рейтинг лучших бойцов UFC, где читатели могли самостоятельно сделать свой выбор. Пришло время подвести итоги голосования и отметить ключевые моменты.

На удивление, первая тройка рейтинга полностью совпадает с версией официального сайта UFC. Неоспоримый лидер сейчас — Ислам Махачев, который чуть больше месяца назад эффектно снял все вопросы в противостоянии с Алексом Волкановски. Россиянин опередил живую легенду смешанных единоборств Джона Джонса. Возможно, ситуация была бы иной, если бы американец не выбыл на длительный из-за травмы. Вероятно, он бы защитил титул чемпиона в бою со Стипе Миочичем, и тогда бы у Ислама не было шансов подняться на первую строчку. Ну и замкнул тройку Алекс Волкановски, не знавший поражений в UFC до встречи с Махачевым. Тем не менее австралиец — доминирующий чемпион в полулёгком весе и через три месяца получит возможность подтвердить этот статус в октагоне. Пока же третье место в рейтинге лучших бойцов вполне заслуженно.

Очень близко к топ-3 расположились новоиспечённые обладатели поясов UFC — Алекс Перейра и Том Аспиналл. Оба завоевали свои титулы на последнем номерном турнире UFC 295 и получили своё признание. Перейра и вовсе, судя по всему, взломал эту игру и за семь поединков добрался до поясов промоушена в двух весовых категориях. Интересно, что, помимо бразильца, в рейтинге всего один боец, владевший титулами в двух дивизионах — Джон Джонс. Ну а Том Аспиналл оправдывает все авансы, которые ему выдают. Сейчас у него лишь временный пояс, но мало кто сомневается, что скоро британец будет полноценным чемпионом. К слову, в официальном рейтинге UFC Перейра занимает пятую строчку, Аспиналл — 12-ю. Читатели «Чемпионата» ценят этих бойцов немного больше.

Сергей Павлович, несмотря на поражение нокаутом от того же Аспиналла, расположился довольно высоко — на шестом месте. Мощь россиянина всё ещё внушает опасения, так что и списывать его рано. Следом идёт Хамзат Чимаев, которого читатели вывели на седьмое место. При этом он один из двух бойцов рейтинга, которые не бились в титульных поединках в UFC. Второй — Мераб Двалишвили, и он замыкает рейтинг, несмотря на то что обладает лучшей победной серией в своём дивизионе (даже лучшей, чем у чемпиона этого веса, да). В официальном рейтинге UFC нет ни Павловича, ни Чимаева, ни Двалишвили.

Достаточно высоко расположились Джастин Гэтжи и Камару Усман, идущий на серии из трёх поражений. Камару замыкает топ-10 и опережает Леона Эдвардса, которому проиграл дважды. А Гэтжи обходит в рейтинге четырёх действующих чемпионов. Настолько высоко котируется пояс BMF.

Исраэль Адесанья рухнул на 15-е место. Бывший чемпион в среднем весе потерпел два поражения в последних трёх поединках и взял паузу в выступлениях. А его последний обидчик Шон Стрикленд всего на строчку выше. Чех Иржи Прохазка, несмотря на нокаут от Алекса Перейры, котируется неплохо и даже опережает Сириля Гана, который претендует на титул в тяжёлом весе и находится выше Павловича в списке лучших тяжеловесов.

Неожиданно низко Алджамейн Стерлинг, он на 19-й строчке. В официальном рейтинге UFC Алджо занимает 11-е место (выше Аспиналла и Усмана), но читатели «Чемпионата» отправили экс-чемпиона аж на 19-е место. Напомним, статистически это всё ещё лучший боец в истории легчайшего дивизиона, никто не проводил больше защит (3), и в последних 10 поединках рекорд Алджо — 9-1. Внушительно, но, как оказалось, недостаточно для того, чтобы попасть хотя бы в топ-15.

Такими получились результаты первого рейтинга лучших бойцов UFC от «Чемпионата». Он будет выходить раз в месяц, так что скоро узнаем, как изменилось мнение читателей сайта о тех или иных бойцах.