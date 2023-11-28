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Рейтинг лучших бойцов UFC, Ислам Махачев, лучшие бойцы UFC, чемпионы UFC, Джон Джонс, Хамзат Чимаев

Махачев — лучший, Павлович в топ-10. Итоги зрительского рейтинга P4P UFC
Яхья Гасанов
Итоги рейтинга лучших бойцов UFC
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Есть немало неожиданных вариантов.

Неделю назад на «Чемпионате» впервые вышел рейтинг лучших бойцов UFC, где читатели могли самостоятельно сделать свой выбор. Пришло время подвести итоги голосования и отметить ключевые моменты.

На удивление, первая тройка рейтинга полностью совпадает с версией официального сайта UFC. Неоспоримый лидер сейчас — Ислам Махачев, который чуть больше месяца назад эффектно снял все вопросы в противостоянии с Алексом Волкановски. Россиянин опередил живую легенду смешанных единоборств Джона Джонса. Возможно, ситуация была бы иной, если бы американец не выбыл на длительный из-за травмы. Вероятно, он бы защитил титул чемпиона в бою со Стипе Миочичем, и тогда бы у Ислама не было шансов подняться на первую строчку. Ну и замкнул тройку Алекс Волкановски, не знавший поражений в UFC до встречи с Махачевым. Тем не менее австралиец — доминирующий чемпион в полулёгком весе и через три месяца получит возможность подтвердить этот статус в октагоне. Пока же третье место в рейтинге лучших бойцов вполне заслуженно.

Очень близко к топ-3 расположились новоиспечённые обладатели поясов UFCАлекс Перейра и Том Аспиналл. Оба завоевали свои титулы на последнем номерном турнире UFC 295 и получили своё признание. Перейра и вовсе, судя по всему, взломал эту игру и за семь поединков добрался до поясов промоушена в двух весовых категориях. Интересно, что, помимо бразильца, в рейтинге всего один боец, владевший титулами в двух дивизионах — Джон Джонс. Ну а Том Аспиналл оправдывает все авансы, которые ему выдают. Сейчас у него лишь временный пояс, но мало кто сомневается, что скоро британец будет полноценным чемпионом. К слову, в официальном рейтинге UFC Перейра занимает пятую строчку, Аспиналл — 12-ю. Читатели «Чемпионата» ценят этих бойцов немного больше.

Полные итоги рейтинга лучших бойцов UFC
Махачев, Джонс или Волкановски? Рейтинг лучших бойцов UFC по версии «Чемпионата»
Рейтинг
Махачев, Джонс или Волкановски? Рейтинг лучших бойцов UFC по версии «Чемпионата»

Сергей Павлович, несмотря на поражение нокаутом от того же Аспиналла, расположился довольно высоко — на шестом месте. Мощь россиянина всё ещё внушает опасения, так что и списывать его рано. Следом идёт Хамзат Чимаев, которого читатели вывели на седьмое место. При этом он один из двух бойцов рейтинга, которые не бились в титульных поединках в UFC. Второй — Мераб Двалишвили, и он замыкает рейтинг, несмотря на то что обладает лучшей победной серией в своём дивизионе (даже лучшей, чем у чемпиона этого веса, да). В официальном рейтинге UFC нет ни Павловича, ни Чимаева, ни Двалишвили.

Достаточно высоко расположились Джастин Гэтжи и Камару Усман, идущий на серии из трёх поражений. Камару замыкает топ-10 и опережает Леона Эдвардса, которому проиграл дважды. А Гэтжи обходит в рейтинге четырёх действующих чемпионов. Настолько высоко котируется пояс BMF.

Исраэль Адесанья рухнул на 15-е место. Бывший чемпион в среднем весе потерпел два поражения в последних трёх поединках и взял паузу в выступлениях. А его последний обидчик Шон Стрикленд всего на строчку выше. Чех Иржи Прохазка, несмотря на нокаут от Алекса Перейры, котируется неплохо и даже опережает Сириля Гана, который претендует на титул в тяжёлом весе и находится выше Павловича в списке лучших тяжеловесов.

Что делать Павловичу, чтобы вернуться в борьбу за пояс
«Он будет и дальше всех вырубать». Изучаем шансы Павловича вернуться в титульную гонку
«Он будет и дальше всех вырубать». Изучаем шансы Павловича вернуться в титульную гонку

Неожиданно низко Алджамейн Стерлинг, он на 19-й строчке. В официальном рейтинге UFC Алджо занимает 11-е место (выше Аспиналла и Усмана), но читатели «Чемпионата» отправили экс-чемпиона аж на 19-е место. Напомним, статистически это всё ещё лучший боец в истории легчайшего дивизиона, никто не проводил больше защит (3), и в последних 10 поединках рекорд Алджо — 9-1. Внушительно, но, как оказалось, недостаточно для того, чтобы попасть хотя бы в топ-15.

Такими получились результаты первого рейтинга лучших бойцов UFC от «Чемпионата». Он будет выходить раз в месяц, так что скоро узнаем, как изменилось мнение читателей сайта о тех или иных бойцах.

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