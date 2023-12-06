Названы травмы, которые Джамал Хилл нанёс своему брату

Стало известно, что за травмы нанёс своему брату бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл. Как сообщает MMA Junkie, ссылаясь на данные полицейского отчёта, брат Джамала, Джеймс Энтони Хилл-младший, в результате инцидента лишился зуба. Кроме того, его лицо сильно опухло.

Напомним, ранее Хилл-младший заявил, боец Джамал дважды ударил его по лицу, а также толкнул невестку. Кроме того, он утверждал, что оба удара сбили его с ног, а второй оставил его «ошеломлённым».

Хилл был помещён в тюрьму округа Кент (Мичиган), а затем освобождён в тот же день. Государственная прокуратура предъявила ему обвинение в домашнем насилии по одному пункту — мелкое правонарушение с отягчающими обстоятельствами.