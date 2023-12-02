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Экс-чемпиона UFC Джамала Хилла обвинили в домашнем насилии, подробности и обстоятельства, возможный тюремный срок

Полутяжёлый вес UFC проклят. Звезде дивизиона грозит тюрьма
Сергей Сорокин
Звезде полутяжёлого дивизиона UFC грозит тюрьма
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Команда Джамала всё отрицает и просит дождаться решения суда.

В последнее время бойцы MMA и боксёры, к сожалению, всё чаще появляются в криминальных сводках. Теперь в подобную ситуацию угодил бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл. Американец завоевал титул в январе 2023 года, но получил тяжёлую травму и принял решение оставить пояс вакантным. Казалось, что после возвращения в строй он станет следующим претендентом на поединок с Алексом Перейрой. Но теперь Хилла могут ждать очень большие проблемы с законом.

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Накануне появилась новость о том, что Джамала обвинили в домашнем насилии после предполагаемого нападения на брата. Об этом сообщило авторитетное зарубежное издание TMZ. По информации источника, Хилла отправили в тюрьму округа Кент (Мичиган) рано утром в понедельник, но освободили в тот же день. Согласно отчёту, государственная прокуратура предъявила ему обвинение по одному пункту в мелком правонарушении с отягчающими обстоятельствами (в домашнем насилии) за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего.

Сам экс-чемпион UFC отрицает все обвинения, не согласен с выдвинутыми доводами государственной прокуратуры. А менеджер бойца Брайан Батлер даже опубликовал официальное заявление команды на этот счёт: «Недавние кликбейтные заголовки о Хилле были основаны на предполагаемой ссоре между ним и его старшим братом. Джамал отрицает все ложные обвинения в свой адрес и настаивает на том, что невиновен. Мы не будем больше комментировать это, пока правда не выяснится в суде».

В привычном стиле новость прокомментировал чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд: «Тебя могут обвинить в домашнем насилии за драку с братом?! Это очень смешно, похоже, я избежал нескольких обвинений в домашнем насилии. Но, Джамал, твой брат – стукач, раз вызвал полицию… Он тебе больше не брат после такого ужасного поступка».

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Уже известно, что суд над Хиллом состоится 22 января 2024 года. А главное, наказание для Джамала может быть самым неожиданным. Если информация об избиении подтвердится, то экс-чемпиона может ждать санкция от обычного штрафа до реального тюремного срока. И, судя по тому, что ситуация развивается очень стремительно, у обвинения есть все основания, чтобы привлечь Хилла к ответственности.

Кажется, что полутяжёлый вес в UFC проклят. Сначала чемпионы получали ужасные травмы, после которых были вынуждены освобождать пояса. А теперь ещё и обвинение в адрес Хилла, которое может выбросить его из гонки за титулом.

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