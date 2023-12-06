Царукян предположил, что ответит Махачев, если UFC предложит ему бой с ним

Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян высказался на тему возможного поединка с соотечественником, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Хукер говорил, что Ислам не согласится на бой со мной? Нет, это не соответствует действительности. Потому что Ислам уверен в своих силах. Он настоящий боец. Думаю, если UFC предложит ему поединок со мной, он скажет: «Окей, дайте мне Армана». Я думаю, он уверен в себе и считает, что может победить любого, в том числе меня», — сказал Царукян на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, Махачев и Царукян уже встречались в 2019 году. Противостояние проходило на турнире Fight Night 149. Ислам тогда победил единогласным судейским решением.