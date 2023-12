Волкановски вспомнил о первых эмоциях после поражения в реванше с Махачевым

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг), австралиец Александр Волкановски вспомнил о своём поражении в реванше с россиянином Исламом Махачевым. Их второй бой состоялся на турнире UFC 294 в октябре и завершился досрочной победой россиянина во втором раунде. В первом поединка победу также добыл Ислам.

«Меня увидели в самый уязвимый момент. В тот момент у меня были смешанные эмоции по поводу того, что люди видят меня в таком состоянии, однако потом, чем больше я думал об этом, тем больше находил позитива», — сказал Волкановски на канале Who The Fook Are These Guys? в YouTube.

На счету Волкановски в ММА 29 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел три поражения.

